Рогозин прокомментировал полет миллиардера Брэнсона в космос

Рогозин согласился с утверждением о том, что суборбитальный полет Ричарда Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Тем не менее, как добавил глава Роскосмоса, «событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».