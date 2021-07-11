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Рогозин прокомментировал полет миллиардера Брэнсона в космос

Газета.Ru
2 часа назад
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал суборбитальный полет аппарата Unity-22 Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном, выразив надежду, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на развитие космических технологий, сообщает ТАСС.
Рогозин прокомментировал полет миллиардера Брэнсона в космос
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — сказал он.
Рогозин согласился с утверждением о том, что суборбитальный полет Ричарда Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Тем не менее, как добавил глава Роскосмоса, «событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».
В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.
Другое,Ричард Брэнсон,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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