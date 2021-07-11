Рогозин прокомментировал полет миллиардера Брэнсона в космос

Рогозин согласился с утверждением о том, что суборбитальный полет Ричарда Брэнсона не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Тем не менее, как добавил глава Роскосмоса, «событие знаковое и с точки зрения развития технологий, и с точки зрения расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».
В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.