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Названы способы ускорения работы смартфона

Газета.Ru
29 минут назад
Устранить замедление в работе смартфона в ряде случае можно путем удаления с устройства вредоносных приложений. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.
Названы способы ускорения работы смартфона
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По ее словам, вредоносные программы попадают в смартфон из непроверенных источников в Сети и тормозят его работу при условии отсутствия на устройстве защитных программ.
«Также пользователь может по ошибке скачать приложение, которое является мошенническим, например неофициальный клиент социальной сети или банка. В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем», — сказала Рудая.
Найти вредоносное ПО можно при помощи проверки всех имеющихся приложений на устройстве антивирусом, добавила специалист. Другим фактором, замедляющим работу смартфона, Рудая назвала автоматический запуск установленных на устройстве программ партнеров.
«Например, каждый раз при запуске новой программы устройство спрашивает у пользователя, можно ли делиться с этим приложением данными, телефонной книгой или геолокацией», — уточнила она.
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