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Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем

Lenta.ru
1 час назад
Российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили самолеты Военно-воздушных сил США, пролетевшие над Черным морем. Об этом в воскресенье, 11 июля, ТАСС сообщили в Минобороны России.
Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По информации ведомства, радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа обнаружили приближающиеся к российской границе цели — самолет радиотехнической разведки EP-3E Aries и самолет-разведчик CL-600 Challenger.
В результате для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух были подняты российские истребители — их полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
После разворота иностранных самолетов от госграницы суда благополучно вернулись на аэродромы базирования.
7 июля сообщалось, что российские истребители Су-30 проследили за американским «Боингом» P-8 Poseidon, пролетавшим над Черным морем. Истребители поднялись в воздух, чтобы не допустить нарушения российской границы.
Другое,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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