Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос

Ричард Брэнсон 11 июля стал первым миллиардером в истории человечества, который отправился в космос. 70-летний бизнесмен поднялся в воздух на космическом корабле Unity, разработанном его компанией Virgin Galactic. Запуск с участием Брэнсона открыл новую эру частного космического туризма, однако не все готовы признать его достижение. Главное по теме — в материале «Секрета фирмы».

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Космическая гонка

Видео дня

Первым среди миллиардеров о своём намерении отправиться в космос сообщил богатейший человек Земли, основатель Amazon Джефф Безос . В начале июня он объявил, что вместе с братом Марком полетит в путешествие 20 июля. В космос Безосов доставит корабль New Shepard, разработанный компанией миллиардера Blue Origin.

Однако Брэнсон 2 июля заявил, что его полёт запланирован на 11 июля. За сутки до полёта миллиардера Blue Origin заявила, что Unity — вовсе не космический корабль, а просто высотный самолёт. Он пролетит на высоте более 80 км над Землёй, не достигнув так называемой линии Кармана — общепризнанной границы космоса (100 км над уровнем моря). Несмотря на это, Безос пожелал Брэнсону удачи.

Перед стартом

Unity должен был стартовать с космодрома America в штате Нью-Мексико в 16.00 мск. Из-за неблагоприятной погоды запуск перенесли на 17.30 мск. Перед стартом Брэнсон успел увидеться с основателем космической компании SpaceX миллиардером Илоном Маском

«Прекрасно начинать утро с другом», — написал Брэнсон в Twitter.

Позже Брэнсон выложил ролик, на котором видно, как он доехал до космодрома America на велосипеде и радостно поприветствовал свой экипаж. «Отличный день, чтобы отправиться в космос», — написал миллиардер.

А мы летим орбитами

Вместе с Брэнсоном в полёт на Unity отправились:

Бэт Мозес — будет руководить полётом и испытаниями в космосе;

Колин Беннетт — займётся оценкой оборудования;

Сириша Бандла — оценит опыт нахождения человека в космосе;

Дэйв Маккей, Майкл Мазуччи — пилоты.

Перед полётом Брэнсон, которому 18 июля исполнится 71 год, прошёл ту же подготовку, что и его более молодые коллеги — имитацию экстремального ускорения и невесомости. Virgin Galactic изучит его опыт космического туриста, чтобы применить его в будущем, говорится на сайте компании.

Полёт продлится около 90 минут. Unity с помощью самолёта-носителя Eve (назван так в честь матери Брэнсона) поднимется в воздух на высоту около 15,2 км. После этого Unity отсоединится и запустит ракетный двигатель. Он должен поднять корабль на высоту около 90 км, после чего экипаж на четыре минуты окажется в невесомости.

Затем начнётся снижение, которое должно завершиться приземлением на той же взлётной полосе на космодроме America. После полёта Virgin Galactic предстоит масштабное исследование результатов вояжа. В задачах компании — провести ещё два испытательных полёта, а затем запустить космический туризм в 2022 году.

«Я искренне верю, что космос принадлежит всем нам. После более чем 16 лет исследований, проектирования и испытаний Virgin Galactic находится на передовой новой частной коммерческой индустрии, которая призвана открыть космос человечеству и навсегда изменить мир», — приводит слова Брэнсона сайт Virgin Galactic.

Будущее

Рынок космического туризма, старт которому фактически дал Брэнсон, к 2030 году достигнет $3 млрд, прогнозирует швейцарский инвестиционный банк UBS. Virgin Galactic уже продала несколько мест на будущие полёты, цена билета — около $250 000 (более 18,6 млн рублей по текущему курсу), отметило Reuters.