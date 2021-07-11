Власти рассказали, когда россияне снова смогут позволить себе красную икру

В России
возник дефицит красной икры. Он связан с плохой путиной в 2020 году — прошлогоднюю продукцию раскупили, а путина 2021 года ещё не наполнила рынки, заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков
. По его словам, вскоре россияне снова смогут позволить себе деликатес: рыбаки довольны уловом и пообещали накормить красной икрой всех, добавил министр. «Вопрос со спросом и предложением. Значит, плохая путина была в прошлом году. Прошлогоднюю продукцию распродали, а путина этого года ещё не насытила рынки. В этом году рыбаки довольны. Говорят, что икрой всех накормят. С точки зрения цен это вопрос спроса и предложения. Во всём мире растёт спрос на базовые товары», — сказал Чекунков «РИА Новости». Он указал на сложность искусственного регулирования цен. По его словам, советский опыт показал, что такой метод приводил к дефициту. Министр подчеркнул, что самый верный способ снижать цены — увеличивать предложение. Чекунков добавил, что ситуация с нехваткой красной икры и высокими ценами нормализуется к осени. Глава Минвостокразвития рассказал, что в России неплохо работает программа «квоты в обмен на инвестиции». Кроме того, обновляется рыболовецкий флот, на берегу строятся и запускаются заводы. Всё это должно привести к более высокому вылову и более высокому производству икры, заявил Чекунков. Ранее «Секрет» рассказывал , что в Приморье ко Дню рыбака с прилавков крупных торговых центров внезапно исчезла красная икра. Купить деликатес можно только в специализированных рыбных магазинах и на рынках Владивостока, цена за килограмм достигает рекордных 9000 рублей, хотя всего пару лет назад икра была вдвое дешевле. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .