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Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска

Lenta.ru
1 час назад
Большинство россиян считают, что для хорошего отпуска необходимо свыше 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Webbankir, опубликованные РИА Новости.
Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Части россиян (12,6 процента опрошенных) достаточно для отдыха до 50 тысяч рублей. 11,5 процента респондентов назвали необходимо сумму до 70 тысяч рублей.
Наибольшая часть опрошенных (30,4 процента) считает, что для отпуска нужно не менее 150 тысяч рублей. 28,9 и 16,5 процента россиян отметили, что готовы потратить на отдыха до 100 и до 150 тысяч рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ковидных ограничений в разных регионах страны. Так, 11 процентов заявили о том, что поменяют место отпуска на тот регион, в котором еще не ввели ковидные ограничения, 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку. Еще 14 процентов респондентов решили и вовсе отказаться от любых поездок и остаться дома.
Другое,РИА Новости,
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