Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска

Наибольшая часть опрошенных (30,4 процента) считает, что для отпуска нужно не менее 150 тысяч рублей. 28,9 и 16,5 процента россиян отметили, что готовы потратить на отдыха до 100 и до 150 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ковидных ограничений в разных регионах страны. Так, 11 процентов заявили о том, что поменяют место отпуска на тот регион, в котором еще не ввели ковидные ограничения, 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку. Еще 14 процентов респондентов решили и вовсе отказаться от любых поездок и остаться дома.