Москвичи рассказали о многочасовых очередях за "КовиВаком"

Новая партия вакцины от коронавируса «КовиВак» появилась в Москве — в ограниченном количестве, без записи. C 10 июля прививку можно сделать в 14 пунктах — в каждом имеется не более 850 доз. Cпустя час после объявления у павильонов выстроились очереди.

Спустя две недели после прекращения поставок в столицу снова вернулась вакцина «КовиВак». Прививку этим препаратом можно сделать в 14 павильонах «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы

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Количество доз в каждом пункте ограничено — их не более 850. «Сделать прививку можно бесплатно без записи», — отмечается в сообщении.

Как сообщает издание «Подъем», в очереди в павильон на Теплом Стане на юго-западе Москвы собрались свыше 400 человек. Сотрудники пункта вакцинации записывают всех желающих в лист ожидания и вызывают пофамильно.

Очевидцы сообщают и об очереди в Тушинском парке. Чтобы сделать прививку «КовиВаком», как отмечает телеканал «360», в очереди придется провести до 5 часов.

«КовиВак» в очередной раз закончился в Москве 28 июня. В столице до сих пор нет и еще одной отечественной вакцины — «ЭпиВакКорона». Перебоев нет только со «Спутником V» — привиться этим препаратом можно в в 119 центрах вакцинации в городских поликлиниках, в торговых центрах и других общественных местах, в павильонах «Здоровая Москва» и парках.

Москва находится на первом месте по заболеваемости среди российских регионов. Всего по России за время пандемии было выявлено свыше 5,7 млн заболевших, из них 1,4 млн — только в Москве.

«КовиВак» — препарат, разработанный специалистами Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН . Из биоматериала первых пациентов больницы «Коммунарка» они выделили РНК коронавируса, создав так называемую цельновирионную вакцину. В ее составе — «убитый» вирус SARS-CoV-2, который лишен своих инфекционных свойств. При этом организм, реагируя на препарат, дает иммунный ответ.

Вакцина была официально зарегистрирована в феврале этого года. Промышленное производство «КовиВака» началось 25 марта. В гражданский оборот поступило около миллиона доз.

В отличие от других зарегистрированных в России вакцин, «КовиВак» сделан из целых частиц коронавируса, что позволяет организму тренироваться на небольшой дозе реального вируса, пусть и инактивированного. В этом случае формируется полноценный антительный ответ.

За месяц до и после прививки нельзя принимать препараты, угнетающие функцию иммунной системы, чтобы не снизить эффективность вакцины. Процедуру могут пройти люди в возрасте от 18 до 60 лет.

После прививки рекомендуется полчаса посидеть у прививочного кабинета, чтобы за состоянием пациента понаблюдали врачи. Это общее правило для всех вакцинаций.

После этого три дня запрещено посещать баню, сауну, злоупотреблять алкоголем, активно заниматься спортом. Такие же рекомендации Минздрав прописал и при прохождении вакцинации «Спутником V».

После прививки «КовиВаком» не нужно соблюдать самоизоляцию. Пациент не может никого заразить, так как препарат не содержит живой вирус.