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Жена Мамонова сообщила об ухудшении состояния музыканта

РИА "ФедералПресс"
3 часа назад
Состояние основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова снова ухудшилось. Об этом СМИ рассказала супруга музыканта.
Жена сообщила об ухудшении состояния Мамонова
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
«Врачи сообщили, что состояние снова крайне тяжелое», – рассказала Ольга.
В субботу вечером состояние 70-летнего музыканта снова ухудшилось, хотя еще утром врачи говорили, что состояние Мамонова улучшилось и расценивается не как крайне тяжелое, а просто тяжелое.
Супруга музыканта уточнила, что ничего не знает о планах врачей подключить Мамонова к аппарату искусственной почки.
Музыканта госпитализировали с коронавирусом еще 1 июля. В тот же день его подключили к ИВЛ.
Через два дня жена Мамонова Ольга рассказала, что легкие артиста поражены почти на 80%, а его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает РБК.
Другое,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,
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