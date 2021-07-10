Жена сообщила об ухудшении состояния Мамонова

Состояние основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова
снова ухудшилось. Об этом СМИ рассказала супруга музыканта.
«Врачи сообщили, что состояние снова крайне тяжелое», – рассказала Ольга.
В субботу вечером состояние 70-летнего музыканта снова ухудшилось, хотя еще утром врачи говорили, что состояние Мамонова улучшилось и расценивается не как крайне тяжелое, а просто тяжелое.
Супруга музыканта уточнила, что ничего не знает о планах врачей подключить Мамонова к аппарату искусственной почки.
Музыканта госпитализировали с коронавирусом еще 1 июля. В тот же день его подключили к ИВЛ.
Через два дня жена Мамонова Ольга рассказала, что легкие артиста поражены почти на 80%, а его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает РБК.