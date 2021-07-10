Жена сообщила об ухудшении состояния Мамонова

Состояние основателя группы «Звуки Му» Петра Мамонова снова ухудшилось. Об этом СМИ рассказала супруга музыканта.

«Врачи сообщили, что состояние снова крайне тяжелое», – рассказала Ольга.

В субботу вечером состояние 70-летнего музыканта снова ухудшилось, хотя еще утром врачи говорили, что состояние Мамонова улучшилось и расценивается не как крайне тяжелое, а просто тяжелое.

Супруга музыканта уточнила, что ничего не знает о планах врачей подключить Мамонова к аппарату искусственной почки.

Музыканта госпитализировали с коронавирусом еще 1 июля. В тот же день его подключили к ИВЛ.