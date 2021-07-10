Добровольно, но обязательно: как отдохнуть на Кубани и не получить крупный штраф

Глава Кубани Вениамин Кондратьев вновь изменил правила отдыха на территории региона в августе. Туристам разрешили заселяться в отели без сертификата о вакцинации — если они подпишут документы и обещают привиться в течение трех дней после прибытия. Тем, кто этого не сделает, грозит штраф в 30 тыс. руб. О новых курортных правилах — в материале «Газеты.Ru».

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Кубанские власти все-таки разрешили с 1 августа отдыхать на курортах отдыхающим без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе - с одним небольшим условием. Приезжающие при заселении должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до этого) и обязательно - добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней, говорится на сайте администрации Краснодарского края . В прививочный пункт туристам нужно обращаться самостоятельно.

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Тем, кто за эти три дня прививку не сделает, грозит наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Эта статья была введена не так давно - в апреле 2020 года. Как указано в примечании на сайте кубанской администрации, максимальное наказание - штраф в 30 тыс. рублей, но если нарушение антикоронавирусных мер привело к причинению вреда здоровью или имуществу, то размер штрафа повышается до 50 тыс. рублей.

Глава региона Вениамин Кондратьев пообещал организовать доступную вакцинацию.

По его словам, краевые власти уже попросили выделить дополнительно 300 тыс. доз вакцины. Несовершеннолетним туристам (в возрасте 15-18 лет) и тем, у кого есть медотвод, при заселении необходимо показать подтверждающие документы и отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного не ранее, чем за три дня до заселения. Для детей до 14 лет никаких медицинских документов по коронавирусу не нужно. Тем же, кто перенес заболевание и выздоровел в течение последнего полугода, необходимо показать подтверждение - например, с портала "Госуслуги".

Власти региона также разрешили с 1 августа заселяться в местные отели и пребывать на курортах без каких-либо дополнительных документов тем, кто полностью прошел вакцинацию от коронавируса или сделал прививку только первым компонентом препарата. Те же правила, за исключением обязательной добровольной вакцинации, действуют и в июле.

Ранее власти Краснодарского края заявили о том, что в августе отдохнуть на пляжах региона смогут только те, у кого есть прививка от коронавируса. Это привело к массовой отмене бронирований.

Туристическая отрасль обратилась к главе субъекта, чтобы тот смягчил требования. В течение последнего месяца они несколько раз менялись. При этом в Ростуризме все равно настаивают на необходимости смягчить меры. 7 июля глава ведомства Зарина Догузова заметила, что туристы продолжают отменять бронирования.

"Однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", - подчеркнула Догузова.