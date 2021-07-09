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На прогулочном судне в Анапе взорвался газ

Газета.Ru
3 часа назад
В Анапе на прогулочном судне взорвался газ, сообщает ТАСС со ссылкой на южную транспортную прокуратуру.
На прогулочном судне в Анапе взорвался газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Организована проверка по факту инцидента», — заявили в ведомстве.
Как сообщает «Интерфакс» также со ссылкой на источник, взрыв произошел на маломерном судне «Деметра», взорвалась газовая горелка.
«Четыре человека получили ожоги конечностей и лица первой, второй и третьей степени», — рассказал источник.
По данным РЕН ТВ инцидент произошел 25 июня, пострадали 52-летняя женщина, 33-летняя девушка, а также 42-летний и 27-летний мужчины.
Ранее мощный взрыв произошел в азербайджанском секторе Каспийского моря, экстренные службы Азербайджана начали расследование инцидента.
Другое,ИТАР-ТАСС,Анапа,
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