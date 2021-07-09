Набросок головы медведя продали за рекордные $12,3 млн. Его нарисовал Леонардо да Винчи

На аукционе Christie's за рекордную сумму в £8,9 млн ($12,3 млн) продали рисунок головы медведя, сделанный итальянским художником Леонардо да Винчи . Рисунок выполнен серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге размером 7 на 7 см. Имя покупателя не разглашалось. До этого рекордная стоимость рисунков да Винчи составляла £8,1 млн.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Набросок головы медведя Леонардо да Винчи сделал в 1480-х годах. Это одна из немногих работ, лично подписанных художником.

Искусствоведы предполагают, что у да Винчи был альбом для подобных набросков животных. Пока что известно о трёх подобных работах Леонардо да Винчи; это изображённые на бумаге медведь, собака и кошка. Некоторые из этих набросков впоследствии использовались для создания картин.

С 30-х годов XX века набросок медведя демонстрировался на выставках Леонардо да Винчи. В 2018 и 2019 годах работу привозили в России в составе выставки «Шедевры Лейденской коллекции»: сначала в ГМИИ им. А. С. Пушкина, а потом — в Эрмитаже

«Рисунок является изящным свидетельством непревзойдённого мастерства Леонардо да Винчи в качестве рисовальщика», — говорится в сообщении аукционного дома Christie's в Twitter.

В 2001 году на аукционе Christie's за £8,1 млн продали рисунок Леонардо да Винчи «Лошадь и всадник». Эта сумма долгие годы была рекордной ценой приобретения рисунка художника.