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Сборная России при Черчесове выиграла 42% матчей

Газета.Ru
2 часа назад
8 июля стало известно о том, что Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. За время работы на посту наставника национальной сборной страны 57-летний специалист провел 57 матчей, в которых одержал 24 победы, 13 ничьих и потерпел 20 поражений. При Черчесове сборная выиграла 42,1% игр. Среди специалистов, проработавших более десяти матчей в качестве главного тренера, лишь у Бориса Игнатьева этот показатель хуже - 40% (8 побед в 20 играх). Об этом сообщает Wikipedia. Напомним, что Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что РФС выплатит бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову 300 млн рублей в качестве неустойки за досрочное расторжение трудового договора.
Сборная России при Черчесове выиграла 42% матчей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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