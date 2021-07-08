В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичам разрешили ходить на веранды ресторанов без QR-кодов

Секрет Фирмы
3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отказаться от части ограничений по коронавирусу ограничений в столице. Градоначальник заявил, что москвичи «серьёзно отнеслись к карантинным мерам», поэтому власти ослабили прежний запрет на посещение ресторанов. Летние веранды кафе и ресторанов останутся доступными для посетителей без QR-кодов до 1 августа. В сообщении на своём сайте Собянин выразил надежду, что такое решение поддержит рестораны и туристическую отрасль в целом. Он подчеркнул, что риск заразиться COVID-19 на открытом воздухе значительно меньше, чем в замкнутом помещении. Но заведения всё равно обязаны проводить дезинфекцию и соблюдать меры безопасности. Московский общепит перевели на бесковидный режим в конце июня. Тогда мэрия разрешила посещать веранды без QR-кодов, но отметила, что послабление действует до 12 июля. Сегодня этот срок отодвинули до 1 августа. Сегодня власти Москвы отказались ещё от нескольких запретов. Указ мэра снял ограничение на детские и спортивные площадки. Москвичам также разрешили свободно пользоваться беседками и другими объектами городской инфраструктуры. Отменены ограничения на поход в зоопарк, при этом закрытые помещения в самом зоопарке с 8 июля посещать нельзя. Ситуация с распространением коронавируса в регионах остаётся более сложной. В Бурятии до 11 июля введен полный локдаун. Волгоградская область взяла пример с Москвы и с 12 июля она ввела обязательный QR-код для посещения ресторанов, торговых центров и музеев. QR-код выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 гражданам. При этом владельцы ресторанов и других заведений общепита считают подобные ограничения губительными для бизнеса. По оценке московских рестораторов, обязательный QR-код может лишить их от 50% до 90% прибыли.
Москвичам разрешили ходить на веранды ресторанов без QR-кодов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Другое,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители