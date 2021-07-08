Москвичам разрешили ходить на веранды ресторанов без QR-кодов

Мэр Москвы Сергей Собянин
принял решение отказаться от части ограничений по коронавирусу ограничений в столице. Градоначальник заявил, что москвичи «серьёзно отнеслись к карантинным мерам», поэтому власти ослабили прежний запрет на посещение ресторанов. Летние веранды кафе и ресторанов останутся доступными для посетителей без QR-кодов до 1 августа. В сообщении на своём сайте Собянин выразил надежду, что такое решение поддержит рестораны и туристическую отрасль в целом. Он подчеркнул, что риск заразиться COVID-19 на открытом воздухе значительно меньше, чем в замкнутом помещении. Но заведения всё равно обязаны проводить дезинфекцию и соблюдать меры безопасности. Московский общепит перевели на бесковидный режим в конце июня. Тогда мэрия разрешила посещать веранды без QR-кодов, но отметила, что послабление действует до 12 июля. Сегодня этот срок отодвинули до 1 августа. Сегодня власти Москвы
отказались ещё от нескольких запретов. Указ мэра снял ограничение на детские и спортивные площадки. Москвичам также разрешили свободно пользоваться беседками и другими объектами городской инфраструктуры. Отменены ограничения на поход в зоопарк, при этом закрытые помещения в самом зоопарке с 8 июля посещать нельзя. Ситуация с распространением коронавируса в регионах остаётся более сложной. В Бурятии до 11 июля введен полный локдаун. Волгоградская область взяла пример с Москвы и с 12 июля она ввела обязательный QR-код для посещения ресторанов, торговых центров и музеев. QR-код выдают вакцинированным или переболевшим COVID-19 гражданам. При этом владельцы ресторанов и других заведений общепита считают подобные ограничения губительными для бизнеса. По оценке московских рестораторов, обязательный QR-код может лишить их от 50% до 90% прибыли.