Глава ВОЗ: появление новых штаммов опережает темпы вакцинации

Он напомнил, что от коронавируса в мире умерло уже более 4 миллионов человек. Некоторые страны с высоким уровнем вакцинации, отметил глава ВОЗ, постепенно ослабляют ограничительные меры. При этом в других наблюдается «резкий всплеск» заболеваемости и госпитализаций, что усугубляется неравенством в распределении вакцин и медикаментов между государствами.
Ранее учение предсказали появление в ближайшие четыре месяца в мире 22 мутаций коронавируса, опираясь на математическую модель. С ее помощью уже удалось предсказать появление штамма «дельта» за несколько месяцев до его распространения.