Глава ВОЗ: появление новых штаммов опережает темпы вакцинации

Он напомнил, что от коронавируса в мире умерло уже более 4 миллионов человек. Некоторые страны с высоким уровнем вакцинации, отметил глава ВОЗ, постепенно ослабляют ограничительные меры. При этом в других наблюдается «резкий всплеск» заболеваемости и госпитализаций, что усугубляется неравенством в распределении вакцин и медикаментов между государствами.