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Глава ВОЗ: появление новых штаммов опережает темпы вакцинации

Газета.Ru
2 часа назад
Новые штаммы коронавируса опережают темпы вакцинации, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга по ситуации с COVID-19. Трансляция события велась на YouTube-канале ВОЗ.
Глава ВОЗ: появление новых штаммов опережает темпы вакцинации
Фото: Channi Anand/APChanni Anand/AP
Он напомнил, что от коронавируса в мире умерло уже более 4 миллионов человек. Некоторые страны с высоким уровнем вакцинации, отметил глава ВОЗ, постепенно ослабляют ограничительные меры. При этом в других наблюдается «резкий всплеск» заболеваемости и госпитализаций, что усугубляется неравенством в распределении вакцин и медикаментов между государствами.
«В настоящее время штаммы побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения, что также угрожает восстановлению мировой экономики», — сказал Гебрейесус.
Ранее учение предсказали появление в ближайшие четыре месяца в мире 22 мутаций коронавируса, опираясь на математическую модель. С ее помощью уже удалось предсказать появление штамма «дельта» за несколько месяцев до его распространения.
Другое,ВОЗ,
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