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Жена убитого президента Гаити скончалась от ранений

Газета.Ru
4 часа назад
Супруга убитого при нападении президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Мари Этьен Жозеф скончалась, сообщает телеканал TeleSur.
Жена убитого президента Гаити скончалась от ранений
Фото: ReutersReuters
Женщина умерла от полученных ранений.
Ранее стало известно, что президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.
Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол. Первая леди страны также была ранена, врачи боролись за ее жизнь.
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