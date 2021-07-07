Жена убитого президента Гаити скончалась от ранений

Супруга убитого при нападении президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Мари Этьен Жозеф скончалась, сообщает телеканал TeleSur.
Женщина умерла от полученных ранений.
Ранее стало известно, что президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию.
Как сообщил премьер-министр республики Клод Жозеф, нападение совершила группа неустановленных лиц, некоторые из них говорили на испанском. При этом официальными языками в Гаити являются французский и гаитянский креол. Первая леди страны также была ранена, врачи боролись за ее жизнь.