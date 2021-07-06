В Москве привили от коронавируса первых добровольцев среди детей

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы , доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов заявил, что в Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили 11 детей. Об этом сообщает «Россия 24».

Вакцинация происходила в детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой. Ожидается, что на базе медучреждения будут привиты 50 человек.

По словам Османова, участники испытания чувствуют себя хорошо, у них нет ни местных, ни общих осложнений.

Педиатр уточнил, что до введения вакцины дети прошли отбор, который включал в себя изучение их медицинской документации и ряд обследований состояния здоровья.

5 июля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. В течение года врачи будут наблюдать за состоянием 100 добровольцев.