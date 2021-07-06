Толстой: российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене

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«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем», — сказал во время заседания председатель делегации России в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

Он пояснил, что ассамблея нарушила прописанные в ее регламенте правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, онлайн или очно принимающих участие в заседании.

По словам Толстого, в план работы заседания во вторник, 6 июля были включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий России относительно Украины и Крыма, набрала поддержку только 126 членов ассамблеи, а вторая, осуждающая действия белорусских властей в отношении оппозиции, — 122 членов.

Председатель делегации утверждает, что решения, которые принимаются 120 голосами, нелегитимны. Он также подчеркнул, что Россия хочет не конфронтации, а диалога.

В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств.