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Россия покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушения регламента

Газета.Ru
1 час назад
Российская делегация в Парламентской ассамблее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинула заседание в знак протеста против нарушения регламента, сообщает «Интерфакс».
Толстой: российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в Вене
Фото: Julia Darashkevich/ReutersJulia Darashkevich/Reuters
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем», — сказал во время заседания председатель делегации России в ПА ОБСЕ Петр Толстой.
Он пояснил, что ассамблея нарушила прописанные в ее регламенте правила о том, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, онлайн или очно принимающих участие в заседании.
По словам Толстого, в план работы заседания во вторник, 6 июля были включены две резолюции, одна из которых, касающаяся оценок действий России относительно Украины и Крыма, набрала поддержку только 126 членов ассамблеи, а вторая, осуждающая действия белорусских властей в отношении оппозиции, — 122 членов.
Председатель делегации утверждает, что решения, которые принимаются 120 голосами, нелегитимны. Он также подчеркнул, что Россия хочет не конфронтации, а диалога.
В состав ассамблеи входят 323 парламентария из 57 государств.
Сессия ПА ОБСЕ проходит с 30 июня по 6 июля в гибридном очно-дистанционном формате.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ОБСЕ о дискриминации русскоязычных СМИ.
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