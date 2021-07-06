СКР возбудил новое уголовное дело против Никиты Белых

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Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность») на основании материалов управления ФСБ по Кировской области.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей. В настоящее время Белых отбывает наказание в рязанской колонии. Весной 2020 года сообщалось, что комиссия проверяющих обнаружила чиновника на привилегированном положении: Белых, работающий библиотекарем, оборудовал в библиотеке «шикарную» по местным меркам комнату отдыха.