«Почему горячей воды нет и Земля круглая?»: Билан потроллил Покровского

Российский певец Дима Билан ответил на претензии коллеги, лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского , который наорал на него после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге . В своём Instagram Билан написал, что «мему #биланпочему быть!» и приложил смешной ролик, в котором задаёт себе риторические вопросы.

Дело в том, что на днях после концерта Билана в Roof place должна была выступать группа «Ногу свело!». Но городской комитет по культуре выявил нарушения: во время шоу Билана не соблюдались коронавирусные ограничения — нарушалась социальная дистанция, а зрители практически не носили маски. И площадку закрыли для выступлений.

Покровский сделал по этому поводу выговор Билану. По его мнению, именно певец должен был следить, чтобы гости носили маски. На это Билан ответил, что и так постоянно призывал со сцены надеть средства защиты, но к каждому он подойти не мог.

На ролике, который он опубликовал в соцсети, он ходит по дому и в агрессивной форме требует ответа на такие вопросы как «Билан, почему Земля круглая?» и «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?». Причём делает это в стиле Покровского.