Названо вероятное место падения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке

Пассажирский самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. "По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море", - сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно перестало выходить на связь во время посадки, во время полета экипаж не сообщал о каких-либо проблемах на борту. "Пропавший борт был технически исправен перед вылетом", - добавил он. По предварительной информации МЧС, на борту самолета Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации местного правительства, на борту 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет. Ранее стало известно, что в район пропавшего на Камчатке Ан-26 для исследования местности были направлены два вертолета и спецсамолет.