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На Камчатке потеряна связь с самолетом Ан-26

Газета.Ru
2 часа назад
Транспортный самолет Ан-26, который совершает полет над Камчаткой, перестал выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Камчатскому краю. "Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребёнок и 6 членов экипажа", - заявили в МЧС. В район маршрута пропавшего самолета для поисков направлены два вертолета и спецсамолет, об этом заявили в руководстве региона. Новость дополняется. Ранее в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-2.
На Камчатке потеряна связь с самолетом Ан-26
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Другое,МЧС,ИТАР-ТАСС,Камчатский Край,
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