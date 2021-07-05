Рябков считает, что США продолжат искать новые поводы для санкций против РФ

По словам Рябкова, политики санкционного давления на Россию со стороны США избежать не получится.

«Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса. На российском направлении уже действуют более 95 санкционных циклов в том или ином виде. Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках», — объяснил замглавы Министерства иностранных дел.

Как пояснил Рябков, Вашингтон не может просто отказаться от политики санкций, даже сознавая ее бесперспективность, а также бесполезность.

«Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», — обращает внимание дипломат.