В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рябков считает, что США продолжат искать новые поводы для санкций против РФ

Газета.Ru
3 часа назад
Соединенные Штаты будут искать поводы для новых санкций против России. Об этом в интервью изданию «Международная жизнь» сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Рябков считает, что США продолжат искать новые поводы для санкций против РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По словам Рябкова, политики санкционного давления на Россию со стороны США избежать не получится.
«Инерционность этой политики превосходит любой другой сегмент американского внешнеполитического курса. На российском направлении уже действуют более 95 санкционных циклов в том или ином виде. Санкционная политика в основе внешнеполитического курса США дает о себе знать на многих других участках», — объяснил замглавы Министерства иностранных дел.
Как пояснил Рябков, Вашингтон не может просто отказаться от политики санкций, даже сознавая ее бесперспективность, а также бесполезность.
«Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», — обращает внимание дипломат.
Ранее посол России прокомментировал новые возможные санкции США. По словам Анатолия Антонова, от санкций в первую очередь страдает американский бизнес, так как предприниматели заинтересованы в российском рынке.
Другое,Сергей Рябков,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители