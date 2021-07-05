Россию предупредили о риске лишиться французского шампанского из-за нового закона

Еврокомиссия
выступила против российского «закона о шампанском». Документ, предписывающий даже производителям из французского региона Шампань маркировать свою продукцию для поставки в Россию
как «игристое вино», вызывает возмущение виноделов и рискует серьёзно ударить по винному экспорту из Европы. Тем временем в Moet Hennessy подтвердили, что компания останавливает поставки шампанского в Россию. О несогласии с новой инициативой российских властей заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии на специальном брифинге. При этом она неоднократно отметила, что закон ещё не принят, хотя 2 июля его подписал президент РФ Владимир Путин
. «Мы будем делать всё необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения по поводу этого проекта. Он ещё не принят, это ещё законопроект. Мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги, если он вступит в силу. Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесёт нашему винному экспорту», — сообщила представитель высшего органа исполнительной власти Евросоюза
. Поправки в федеральный закон «О государственном регулировании алкогольной продукции» летом одобрили обе палаты российского парламента и президент. Принятые поправки исключили использование термина «шампанское» в отношении напитков, произведённых не в России. Производителей шампанских вин из-за границы, в том числе из французского региона Шампань, обязали переименовать экспортируемую продукцию в «игристое вино». На этом фоне французский производитель премиального алкоголя Moet Hennessy (входит в холдинг LVMH миллиардера Бернара Арно
) сообщил о временном прекращении отгрузок российским партнёрам. Спустя пару дней компания, которая производит шампанское Moet & Chandon, Dom Perignon и Veuve Сlicquot, заявила , что возобновит поставки в Россию, изменив надпись на этикетках, но на перемаркировку продукции потребуется время. Однако 5 июля головной офис Moet Hennessy подтвердил РИА «Новости», что компания останавливает поставки шампанского в Россию из-за нового закона. «Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки "игристое вино" для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь. Тем временем Союз домов шампанского Франции (UMC), куда входит и Moet Hennessy, не исключил, что поставки французских игристых вин в Россию могут полностью остановить в знак протеста против нового закона. Виноделы заявили, что документ не обеспечивает информирование потребителей о происхождении и характеристиках вина. «Мы считаем это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать», — привело РИА «Новости» слова гендиректора UMC Давида Шатийона. — «На протяжении 20 лет мы ведем дискуссии с российскими властями и российскими производителями, чтобы добиться защиты слова champagne. И сейчас это недопустимое отступление назад». Впрочем, Кремль не счёл возникшую вокруг закона шумиху чем-то неожиданным. «Ну слушайте, это же такая история давняя, с названием. Она шла из советских времен», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
. Он подчеркнул, что закон принят и должен исполняться, а поддерживать российские власти будут прежде всего отечественных виноделов. Фото: Pixnio , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .