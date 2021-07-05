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Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года

Газета.Ru
58 минут назад
Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $77 за баррель впервые с 30 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Investing.com. В 19.15 мск сентябрьские фьючерсы подорожали на 1,14%, до $77,04 за баррель. В то же время августовские фьючерсы на WTI выросли на 1,38%, до $76,2 за баррель. Ранее заседание министров ОПЕК+, которое должно было пройти 5 июля, было отменено, потому что странам нужно больше времени на консультации, чтобы согласовать позиции. Дата новой встречи пока не назначена. Ранее сообщалось, что трехдневная встреча министров стран ОПЕК+ не увенчалась успехом. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа.
Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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