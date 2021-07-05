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Житель Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда рублей в лотерею

Газета.Ru
1 час назад
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерее более 500 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».
Житель Южно-Сахалинска выиграл полмиллиарда рублей в лотерею
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража «Спортлото »4 из 20» был разыгран суперприз — 512 261 694 руб.», — рассказали в организации.
Там добавили, что победитель приобрел лотерейный билет за 200 руб. в мобильной версии сайта. За выигрышем в «Столото» пока никто не обращался.
По правилам «4 из 20», чтобы выиграть главный приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Южно-Сахалинска выбрал в первом поле — 1, 8, 19, 15, а во втором — 12, 17, 8, 1.
Ранее сообщалось, что американка выиграла $1 млн в лотерею для привитых от COVID-19.
Другое,Столото,Южно-Сахалинск,
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