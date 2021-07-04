Врачи из «красных зон» рассказали о необычных случаях с ковид-пациентами

Последние несколько недель в России ухудшается статистика по коронавирусу: число заразившихся за минувшие сутки составило 25 142 человека. Ковидные госпитали работают на пределе – ежедневно в них поступают тысячи больных. Между тем «Газета.Ru» пообщалась с врачами из «красных зон», которые рассказали о необычных случаях из их практики.

«Уберите, уже не могу»

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23-летняя София уже два года работает медсестрой в одном из госпиталей Бийска . В больницу девушка пришла в рамках практики от медицинского колледжа. После начала пандемии коронавируса, Софию перевели в «красную зону», так как медицинского персонала не хватало.

«Когда начали поступать люди с коронавирусом, сразу стало понятно, что с ними работать будут практически все. У нас небольшой госпиталь – многие отделы переформатировали для тяжелых больных, и медсестер не очень много. Это сложная, но интересная работа – пациенты очень разные, поэтому часто возникают и забавные ситуации», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Некоторым пациентом назначают препарат «Гепарин», который препятствует сгущению крови. Его вводят в живот – иногда по несколько раз в день. София рассказывает, как однажды оставила шприц с препаратом на тумбочке у 70-летней пациентки, потому что та отошла в санитарную комнату.

«Чтобы не ждать, я пошла осматривать других больных. Возвращаюсь, а шприц уже пустой. Я удивилась, спрашиваю: «А где лекарство?». Выяснилось, что пациентка решила, что укол она должна сделать сама и вместо этого просто выпила препарат», — вспоминает София.

Обычно такие уколы делают пациентам после завтрака. В феврале в госпиталь, где работает девушка, поступил 63-летний мужчина. По ее словам, он категорически отказывался от процедуры.

«Он всегда просил перенести ее на другое время и ругался, что мы делаем это после завтрака. Мужчина боялся, что из места укола потом польется каша».

Необычные ситуации происходили и с больными, которым были назначены капельницы. Зимой в госпиталь поступил 20-летний парень, которому необходимо было вводить антибиотики.

«В самый первый день я поставила ему капельницу, он лежал с ней какое-то время. Потом пришел к нам в сестринскую с капельницей в руке. Сказал: «Уберите, уже не могу».

«Сегодня без анализов»

Чтобы контролировать состояние пациентов и назначать необходимые препараты, медсестры регулярно берут у больных анализы. Большинство из них — например, кровь — необходимо брать ранним утром на голодный желудок. В марте к Софии поступила 75-летняя пациентка, которая решила отметить День рождения вместе с соседкой по палате.

«Я захожу к ним где-то в 4.30 – 5.00, а у них свет горит и на столе разложены фольга и тарелки. Они мне сразу говорят, что решили пораньше отметить праздник и уже наелись сала. Поэтому сегодня без анализов», — вспоминает медсестра.

Медсестры также регулярно берут у пациентов мазки на коронавирус. Чтобы было удобно, персонал просит пациентов широко открывать рот, но не у всех это получается сделать с первого раза.

«В апреле мне нужно было взять мазок у 50-летней женщины. Говорю ей «Скажите А». Она открыла рот, но нешироко. Я попросила еще раз – и она закричала «А-А-А» настолько, что из соседнего отделения прибежали медсестры. Подумали, кого-то срочно надо спасать», — рассказала София.

«Захотел поесть дома»

37-летняя Гаянэ работает хирургом в одном из московских госпиталей. По ее словам, с начала пандемии многие врачи вне зависимости от профиля вызвались работать в «красных зонах».

«Я сразу решила, что хочу спасать «тяжелых» больных. Мне хотелось помогать, и у меня были силы на это. Несмотря на сложности, ситуации с пациентами происходили разные», — рассказала она.

В январе к ней поступил 54-летний мужчина, который в дневное время лежал под кислородом. К вечеру он собирал вещи, одевался и садился ждать такси.

«На наш вопрос: «Почему вы это делаете?», он отвечал, что хочет поесть дома и вернуться обратно. С трудом удавалось его успокоить», — поделилась Гаянэ.

С необычным поведением пациентов столкнулась и 20-летняя Марьям, которая работает в медсестрой в одном из московских госпиталей. У нее пожилые пациенты часто забывали, где находятся их палаты.

«В мае нам попался очень разговорчивый мужчина 70 лет, он специально терялся и заходил в палаты к другим пациентам. Говорил, что ему не хватало общения», — говорит медсестра.

«Не справляется с таким потоком»

30-летний Игорь из Рязани — нейрохирург. Этим летом он уже во второй раз пошел работать в «красную зону» одного из московских ковидных госпиталей. О необычных случаях с больными Игорь рассказывает на своей странице в Twitter.

«Бабуля 93 лет. На потоке кислорода сатурация не поднимается выше 87%. Подошел сейчас осмотреть и ужаснулся — сатурация 60%. Поднимаю глаза на банку. Кислород на минимуме. Выкручиваю на максимум. Бабуля оживает. Соседки: нам казалось, она не справляется с таким потоком, поэтому убавили», — написал нейрохирург 19 июня.

Аналогичный случай с сатурацией произошел и его у коллеги.

«Сосед отключил кислород мужику, так как шум мешал ему спать», — отмечал Игорь.

Медик также пожаловался на вредные привычки пациентов, которым диагностировали проблемы с сатурацией. Так, некоторые из них не могут отказаться от курения даже в тяжелых случаях.