В Кремле заявили, что РФ ждет Лукашенко в Крыму

«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — заявил представитель Кремля.

Дата приезда белорусского главы в Крым в настоящий момент не уточняется.

3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер выразил убеждение, что Москва и Минск будут продолжать укреплять союзнические связи и развивать интеграцию на евразийском пространстве, что выгодно обоим государствам.

Также 12июня Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов. Глава Белоруссии отметил, что россиянам принадлежит великая страна с уникальной историей и бесценным культурным наследием.