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В Кремле заявили, что РФ ждет Лукашенко в Крыму

Газета.Ru
3 часа назад
Россия ждет президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крыму. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем», — заявил представитель Кремля.
Дата приезда белорусского главы в Крым в настоящий момент не уточняется.
3 июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Российский лидер выразил убеждение, что Москва и Минск будут продолжать укреплять союзнические связи и развивать интеграцию на евразийском пространстве, что выгодно обоим государствам.
Также 12июня Лукашенко поздравил российского коллегу и всех россиян с Днем России, отметив, что отношения двух государств будут развиваться в интересах населяющих их народов. Глава Белоруссии отметил, что россиянам принадлежит великая страна с уникальной историей и бесценным культурным наследием.
До этого сообщалось, что Минск и Москва вышли на финишную прямую в согласовании программ по интеграции.
Другое,Александр Лукашенко,Республика Крым,Россия,Беларусь,
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