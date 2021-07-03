Сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро

На Олимпийском стадионе в Баку сборная Дании обыграла Чехию со счетом 2:1 в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2020.

У победителей забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг , у чешской команды гол на счету Патрика Шика.

Датчане в полуфинале встретятся с победителем пары Украина Англия . Встреча 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00 мск.

Сборная Чехии в группе D заняла третье место после победы на Шотландией (2:0), ничьи с хорватами (1:1) и поражения от англичан (0:1). В 1/8 финала чехи в основное время переиграли сборную Нидерландов (2:0).

Датчане вышли в плей-офф со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а также крупной победы над Россией (4:1). В 1/8 финала Дания разгромила валлийцев (4:0).

Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.

Чехия – Дания – 1:2

Голы: 0:1 — Томас Дилейни (5), 0:2 — Каспер Дольберг (42), 1:2 — Патрика Шика (49).