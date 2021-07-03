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Сборная Дании обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро

Газета.Ru
4 часа назад
На Олимпийском стадионе в Баку сборная Дании обыграла Чехию со счетом 2:1 в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2020.
У победителей забитыми мячами отметились Томас Дилейни и Каспер Дольберг, у чешской команды гол на счету Патрика Шика.
Датчане в полуфинале встретятся с победителем пары УкраинаАнглия. Встреча 1/2 финала состоится 7 июля на лондонском «Уэмбли». Начало встречи в 22.00 мск.
Сборная Чехии в группе D заняла третье место после победы на Шотландией (2:0), ничьи с хорватами (1:1) и поражения от англичан (0:1). В 1/8 финала чехи в основное время переиграли сборную Нидерландов (2:0).
Датчане вышли в плей-офф со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а также крупной победы над Россией (4:1). В 1/8 финала Дания разгромила валлийцев (4:0).
Газета.Ru провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чемпионат Европы – 2020. ¼ финала.
Чехия – Дания – 1:2
Голы: 0:1 — Томас Дилейни (5), 0:2 — Каспер Дольберг (42), 1:2 — Патрика Шика (49).
Ранее сообщалось, что Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020.
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