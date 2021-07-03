С корабля ВМС США засняли учения России в Черном море

На кадрах журналиста видны российский военный корабль «Ладный», а также самолеты, которые выполняли тренировочные полеты.

В полетах приняли участие многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27.

Учения Североатлантического Sea Breeze стартовали 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они станут самыми масштабными за 20 лет, в учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих.