С корабля ВМС США засняли учения России в Черном море

Американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США
, заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море. Кадры он опубликовал в Twitter.
На кадрах журналиста видны российский военный корабль «Ладный», а также самолеты, которые выполняли тренировочные полеты.
В пресс-службе Черноморского флота позже рассказали ТАСС, что морская авиация совместно с авиацией Южного военного округа на фоне учений НАТО
и стран-партнеров альянса Sea Breeze-2021 провела учебно-боевые полеты над Черным морем.
В полетах приняли участие многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27.
Учения Североатлантического Sea Breeze стартовали 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они станут самыми масштабными за 20 лет, в учениях примут участие около 3 тысяч военнослужащих.