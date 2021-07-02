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Черчесов опроверг информацию, что на заседании технического комитета он критиковал игроков

Газета.Ru
4 часа назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что он критиковал футболистов на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС).
Черчесов опроверг информацию, что на заседании технического комитета он критиковал игроков
Фото: ТАССТАСС
«Мне попалась эта информация на глаза. Кроме удивления, это не может ничего вызвать. Про футболистов я ни одного слова на техкоме не сказал. Я просто изложил, какая была подготовка – на примере нескольких футболистов показал, как она была выстроена.
Члены техкома могут выражать свое мнение, их слова приписали мне. Но футболисты знают, что мы говорим им тет-а-тет, либо на собрании глаза в глаза.
То, что я обвинял футболистов, — это абсолютно неправильная информация. Возможно, и техком РФС нужно показывать уже людям, чтобы вопросов не было», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление главного тренера сборной России Станислава Черчесова на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС).
Другое,Дмитрий Губерниев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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