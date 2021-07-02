Черчесов опроверг информацию, что на заседании технического комитета он критиковал игроков

«Мне попалась эта информация на глаза. Кроме удивления, это не может ничего вызвать. Про футболистов я ни одного слова на техкоме не сказал. Я просто изложил, какая была подготовка – на примере нескольких футболистов показал, как она была выстроена.
Члены техкома могут выражать свое мнение, их слова приписали мне. Но футболисты знают, что мы говорим им тет-а-тет, либо на собрании глаза в глаза.
То, что я обвинял футболистов, — это абсолютно неправильная информация. Возможно, и техком РФС нужно показывать уже людям, чтобы вопросов не было», — сказал Черчесов на пресс-конференции.