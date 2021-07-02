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Корпорации уравняют в ставке. 130 стран мира договорились о едином минимальном налоге для бизнеса

Секрет Фирмы
5 часов назад
Группа из 130 стран мира согласилась провести налоговую реформу и установить единую ставку налога для корпораций в 15%. Договорённость должна положить конец налоговой конкуренции стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП, и заставить международных гигантов платить налоги там, где они работают и получают прибыль. Об этом сообщили Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и администрация президента США Джо Байдена, выступившая с этой инициативой. Глобальный минимальный корпоративный налог будет вводиться в рамках более широкого соглашения по пересмотру международных налоговых правил. «Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль», — сказано на сайте ОЭСР. Для администрации Байдена этот шаг стал частью «внешней политики для среднего класса», призывающей использовать бонусы глобализации в интересах рабочих, а не только миллиардеров и корпораций. Нововведение призвано положить конец сложившейся практике перевода бизнеса крупных компаний в низконалоговые юрисдикции, такие как Ирландия и Британские Виргинские острова. «В течение десятилетий Соединённые Штаты участвовали в саморазрушительной международной налоговой конкуренции, снижая наши корпоративные налоговые ставки только для того, чтобы наблюдать, как другие страны снижают свои в ответ. Результатом стала глобальная гонка на дно: кто может снизить корпоративную ставку дальше и быстрее? Ни одна страна не выиграла эту гонку», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Чтобы новая система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы, так что внедрение единой ставки для бизнеса может несколько затянуться. Но их скорейшее принятие выгодно самим участникам соглашения: по данным ОЭСР, из-за недополученных от корпораций налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», — заявил генсек организации Матиас Корман. По его словам, пакет не устранит налоговую конкуренцию полностью, но существенно её ограничит — в том числе в интересах малых и развивающихся стран. Ожидается, что новый налоговый план займёт важное место в повестке встречи министров финансов стран G20, куда входит и Россия. Она должна состояться в Венеции в конце июля. Фото: publicdomainpictures.net , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .
Корпорации уравняют в ставке. 130 стран мира договорились о едином минимальном налоге для бизнеса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Другое,Джанет Йеллен,ОЭСР,
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