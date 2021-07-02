Корпорации уравняют в ставке. 130 стран мира договорились о едином минимальном налоге для бизнеса

Группа из 130 стран мира согласилась провести налоговую реформу и установить единую ставку налога для корпораций в 15%. Договорённость должна положить конец налоговой конкуренции стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП, и заставить международных гигантов платить налоги там, где они работают и получают прибыль. Об этом сообщили Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и администрация президента США Джо Байдена, выступившая с этой инициативой. Глобальный минимальный корпоративный налог будет вводиться в рамках более широкого соглашения по пересмотру международных налоговых правил. «Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР
в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль», — сказано на сайте ОЭСР. Для администрации Байдена этот шаг стал частью «внешней политики для среднего класса», призывающей использовать бонусы глобализации в интересах рабочих, а не только миллиардеров и корпораций. Нововведение призвано положить конец сложившейся практике перевода бизнеса крупных компаний в низконалоговые юрисдикции, такие как Ирландия и Британские Виргинские острова. «В течение десятилетий Соединённые Штаты участвовали в саморазрушительной международной налоговой конкуренции, снижая наши корпоративные налоговые ставки только для того, чтобы наблюдать, как другие страны снижают свои в ответ. Результатом стала глобальная гонка на дно: кто может снизить корпоративную ставку дальше и быстрее? Ни одна страна не выиграла эту гонку», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен
. Чтобы новая система начала действовать, страны должны принять соответствующие законы, так что внедрение единой ставки для бизнеса может несколько затянуться. Но их скорейшее принятие выгодно самим участникам соглашения: по данным ОЭСР, из-за недополученных от корпораций налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд до $240 млрд в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду», — заявил генсек организации Матиас Корман. По его словам, пакет не устранит налоговую конкуренцию полностью, но существенно её ограничит — в том числе в интересах малых и развивающихся стран. Ожидается, что новый налоговый план займёт важное место в повестке встречи министров финансов стран G20, куда входит и Россия. Она должна состояться в Венеции в конце июля. Фото: publicdomainpictures.net , CC0 Главные новости бизнеса, экономики и финансов — на нашей страничке во «ВКонтакте» .