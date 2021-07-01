На Украине заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма

По словам Рудык, Киев должен дать понять крымским татарам и миру, что не намерен останавливаться в борьбе за Крым.

Накануне Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.