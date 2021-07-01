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На Украине заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма

Газета.Ru
5 часов назад
Закон о коренных народах является важным шагом на пути к «возвращению» Крыма Украине. Соответствующее заявление сделала депутат Верховной рады Кира Рудык, сообщает РИА «Новости».
На Украине заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»
«Пакет законов «Крымская платформа» — не только уверенные шаги по деоккупации полуострова, но и также шаги к интеграции коренных народов и уважению их прав», — сказала она.
По словам Рудык, Киев должен дать понять крымским татарам и миру, что не намерен останавливаться в борьбе за Крым.
Накануне Верховная рада приняла скандальный закон о коренных народах Украины. Русские в нем не значатся, только крымские татары, крымчаки и караимы. Коренные народы защищаются от лишения признаков этнической принадлежности, культурных ценностей и принудительной ассимиляции. Украинские власти утверждают, что у русских есть свое государство, в том числе поэтому им ничего якобы не грозит.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать любые попытки вернуть Крым Украине как антироссийскую агрессию.
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