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В Москве возбудили 44 уголовных дела из-за поддельных документов о вакцинации

Газета.Ru
9 часов назад
Правоохранители Москвы возбудили 44 уголовных дела из-за незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом. Об этом рассказал начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин, сообщает РИА «Новости».
«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ», — сказал он.
По его словам, часть дел уже отправлена в суды, где будет рассматриваться по существу. Васенин уточнил, что речь идет о распространении поддельных сертификатов о вакцинации, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, антителах или медицинских противопоказаниях к вакцинации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 1 июля в городе начинается ревакцинация от коронавируса. Повторная вакцинация будет проводиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» вне зависимости от того, каким препаратом человек прививался первый раз.
Другое,Сергей Собянин,РИА Новости,Москва,
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