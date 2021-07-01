В Москве возбудили 44 уголовных дела из-за поддельных документов о вакцинации

По его словам, часть дел уже отправлена в суды, где будет рассматриваться по существу. Васенин уточнил, что речь идет о распространении поддельных сертификатов о вакцинации, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, антителах или медицинских противопоказаниях к вакцинации.