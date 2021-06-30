Центробанк предложил запретить кредиты с плавающей ставкой неопытным россиянам

Центробанк предложил «спасти» неопытных в финансовом плане россиян от кредитной кабалы, запретив выдавать им небольшие займы под плавающие ставки. По мнению главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, переменные ставки должны оставаться уделом «наиболее обеспеченных» заёмщиков, способных оценить риски. Аналогичное правило ранее ввели для инвестиций.

О новой инициативе Эльвира Набиуллина заявила на Международном финансовом конгрессе. Глава ЦБ указала, что применение плавающих ставок в розничном кредитовании всегда было довольно «рискованным путём», но полный их запрет станет «не лучшим решением». Поэтому разумно было бы установить ограничения по использованию инструмента с учётом квалификации заёмщика, как это раньше сделали с инвесторами.

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К «квалифицированным» заёмщикам она отнесла «наиболее обеспеченных граждан, которые хорошо понимают свои риски при кредитовании на очень крупные суммы». «Небольшие кредиты, напротив, должны предоставляться на наиболее понятных условиях, здесь плавающие ставки должны быть запрещены», — подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что ограничения, которые разграничат небольшие кредиты от крупных, будут устанавливаться с учётом региональных особенностей. При этом для подавляющего большинства кредитов, в том числе ипотечных, займы по плавающей ставке должны быть доступны только при условии ограничения диапазона изменения ставки и срока кредита.

«Допустим, не больше трети ставки и не больше четверти срока кредита. Но это ещё нужно дополнительно обсуждать», — уточнила она.