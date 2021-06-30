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Евросоюз дважды за год оказался в энергетическом коллапсе

Newsru.com
5 часов назад
Энергетический коллапс в европейском регионе не является случайной ошибкой. Во всем виноваты игры большого капитала и бизнеса в сфере зелёной энергетики. Об этом с «Экономика сегодня» поделился финансовый аналитик Алексей Коренев.
Евросоюз дважды за год оказался в энергетическом коллапсе
Фото: ТАССТАСС
По итогам 2021 года Минэнерго ожидает рекордные поставки по экспорту электроэнергии. По прогнозам за первое полугодие экспорт составит 10,2 миллиардов киловатт в час. При этом многократно вырос экспорт в Финляндию и страны Балтии.
Евросоюз делает много неразумных шагов в своей энергополитике: от отказа от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе до противоречивых решений по закупкам энергоносителей из России, — сообщает аналитик.
В Европе в последние годы стала актуальна «зелёная» политика. Закрывались угольные электростанции, усиливалось производство с помощью возобновляемых источников энергии. Однако со временем стало ясно, что полностью перейти в этот формат получения энергии невозможно.
Вследствие подобных действий европейские страны рискуют остаться с пустыми газохранилищами уже к осени. Если «зелёные» технологии справляться не будут, контракты на производство энергетической инфраструктуры все равно уже распределены. А это, в свою очередь, может привести к ещё большим последствиям для экономики.
Ранее стало известно, что электроэнергия в России оказалась одной из самых дешёвых в Европе. Так, средняя стоимость электричества в стране составила 3,6 рубля за кВт.ч.
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