Евросоюз дважды за год оказался в энергетическом коллапсе

Энергетический коллапс в европейском регионе не является случайной ошибкой. Во всем виноваты игры большого капитала и бизнеса в сфере зелёной энергетики. Об этом с «Экономика сегодня» поделился финансовый аналитик Алексей Коренев.

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По итогам 2021 года Минэнерго ожидает рекордные поставки по экспорту электроэнергии. По прогнозам за первое полугодие экспорт составит 10,2 миллиардов киловатт в час. При этом многократно вырос экспорт в Финляндию и страны Балтии.

Евросоюз делает много неразумных шагов в своей энергополитике: от отказа от автомобилей на бензиновом и дизельном топливе до противоречивых решений по закупкам энергоносителей из России, — сообщает аналитик.

В Европе в последние годы стала актуальна «зелёная» политика. Закрывались угольные электростанции, усиливалось производство с помощью возобновляемых источников энергии. Однако со временем стало ясно, что полностью перейти в этот формат получения энергии невозможно.

Вследствие подобных действий европейские страны рискуют остаться с пустыми газохранилищами уже к осени. Если «зелёные» технологии справляться не будут, контракты на производство энергетической инфраструктуры все равно уже распределены. А это, в свою очередь, может привести к ещё большим последствиям для экономики.