«Роскосмос» рассекретил переговоры с погибшим полвека назад экипажем «Союза-11»

В опубликованных документах приводятся записи переговоров экипажа с измерительным пунктом перед запуском корабля. Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. Специалисты измерительного пункта сообщили о состоянии здоровья экипажа. «У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте в виду это. Все это очень хорошо», — отметили в измерительном пункте.