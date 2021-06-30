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«Роскосмос» рассекретил переговоры с погибшим полвека назад экипажем «Союза-11»

Lenta.ru
11 часов назад
«Роскосмос» рассекретил переговоры с членами экипажа космического корабля «Союз-11» Георгием Добровольским, Владиславом Волковым и Виктором Пацаевым, погибшими полвека назад, 30 июня 1971 года. Материалы приводятся на сайте госкорпорации.
«Роскосмос» рассекретил переговоры с погибшим полвека назад экипажем «Союза-11»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Экипаж погиб при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата.
В опубликованных документах приводятся записи переговоров экипажа с измерительным пунктом перед запуском корабля. Из текста следует, что космонавты закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. Специалисты измерительного пункта сообщили о состоянии здоровья экипажа. «У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте в виду это. Все это очень хорошо», — отметили в измерительном пункте.
Также на сайте «Роскосмоса» отмечается, что экипаж Добровольского готовился к космическому полету в качестве дублирующего. «За несколько суток дублеры заменили космонавтов основного экипажа, тем самым спасли жизни Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Петра Колодина», — отметили в госкорпорации.
Экипаж «Союза-11» должен был состыковаться с первой в мире орбитальной станцией «Салют-1», расконсервировать ее и провести ряд научных экспериментов. Космонавты успешно справились с задачей. Разгерметизация космического корабля произошла во время возвращения на Землю на высоте около 100 километров. Космонавты пытались устранить поломку, однако потеряли сознание. Давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.
Другое,Георгий Добровольский,Виктор Пацаев,Владислав Волков,Алексей Леонов,Роскосмос,
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