В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Появилась новая версия вакцины «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах

Газета.Ru
9 часов назад
Появилась новая версия российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», где разработали препарат, передает РИА «Новости».
Появилась новая версия вакцины «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Наряду с привычным форматом - в ампулах - вакцина «ЭпиВакКорона» теперь доступна в виде шприц-доз. Соответствующие изменения в регистрационное удостоверение внесены 28 июня», — говорится в сообщении.
В центре уточнили, что шприц-доза является готовым к использованию медицинским изделием. Препарат в новой форме удобнее использоваться не только в городах, но и в удаленных населенных пунктах.
«В случае шприц-дозы отсутствует один из этапов подготовки к вакцинации – набор препарата в шприц. Это полностью исключает вероятность ошибки, позволяет ускорить процедуру вакцинации и избежать формирования очередей», — рассказали в «Векторе».
Ранее генеральный директор «Векторп» Ринат Максютов рассказал, в чем отличие новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» от более ранней «ЭпиВакКороны».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Другое,Российский фонд прямых инвестиций,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители