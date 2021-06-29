Мошенники начали продавать поддельные QR-коды за пятизначную сумму

Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве
уже начали продаваться в даркнете, рассказал РИА "Новости" директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин
. "Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей
ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код", - сказал Волошин. По его словам, средняя цена такого "документа" - 11 тыс. руб. Эксперт предположил, что скоро в продаже могут появиться и приложения для генерации фальшивых QR-кодов. При этом, он ожидает, что появятся и специальные программы, помогающие определять фальшивые коды. С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию. При этом подтвердить наличие "ковид-пропуска" нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на "Госуслугах" или в регистратуре поликлиники. Ранее юрист предупредил об ответственности за фальшивые сертификаты о вакцинации.