В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального оружия

Lenta.ru
6 часов назад
Новое уникальное оружие вскоре будет поставлено на боевое дежурство в России, анонсировал президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 28 июня.
Путин анонсировал постановку на боевое дежурство уникального оружия
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Путин уточнил, что среди новых систем вооружения — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей».
Глава государства также отметил, что новая госпрограмма вооружения формируется с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов и нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала РФ.
В мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России имеют оружие, которого нет ни у одной страны мира, — гиперзвуковое. Он отметил увеличение мощи российской армии.
В декабре 2019 года на боевое дежурство заступил полк Ракетных войск стратегического назначения, оснащенный новым гиперзвуковым комплексом «Авангард». Крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Впервые об этом уникальном оружии президент рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Другое,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РВСН,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители