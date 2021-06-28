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Последствия сильного ливня в Москве

Газета.Ru
8 часов назад
Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.
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Из-за шторма закрылись станции метро, дороги оказались подтоплены.
На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от «Теплого Стана» до «Новоясеневской». Временные ограничения связаны с подтоплением станции «Ясенево», куда сейчас поступает много воды. Закрыты станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская». Кроме того, закрыты участки Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» и между «Багратионовской» и «Кунцевской».
На некоторых улицах Москвы есть серьезные подтопления, автомобили встают в пробках.
Фото,Москва,
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