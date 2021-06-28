Последствия сильного ливня в Москве

Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов от «Теплого Стана» до «Новоясеневской». Временные ограничения связаны с подтоплением станции «Ясенево», куда сейчас поступает много воды. Закрыты станции «Теплый стан», «Ясенево» и «Новоясеневская». Кроме того, закрыты участки Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» и между «Багратионовской» и «Кунцевской».