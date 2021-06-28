Германия отказалась признавать вакцинированными тех, кто привился "Спутником V"

Германия
пока не будет признавать вакцинированными от коронавирусной инфекции тех, кто получил российский препарат "Спутник V". Об этом заявил представитель Минздрава
ФРГ, передает ТАСС. "В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС
, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", — сказал он. Ранее в Российском фонде прямых инвестиций
(РФПИ) заявили, что рассчитывают на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе до конца августа текущего года. До этого стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело исследование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не выявило критических замечаний по производственной или клинической частям. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии были зарегистрированы вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".