В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ВОЗ предупредила о риске заразиться штаммом «дельта плюс» от прохожего на улице

Газета.Ru
10 часов назад
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о высокой вероятности заразиться новым индийским вариантом коронавируса «дельта плюс» от прохожего на улице. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА «Новости».
«Предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с [инфицированным] человеком без маски, чтобы заболеть», – рассказала Вуйнович.
По ее словам, этот штамм вызывает озабоченность.
Ранее заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что образец с новой мутацией коронавируса из Индии — «дельта плюс» — был обнаружен в России в апреле текущего года. В Роспотребнадзоре достоверность информации о дебюте «дельты плюс» в России подтверждать не стали, отметив, что эти данные проверяются.
За весь период пандемии в России выявлено более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 132 тыс. заболевших скончались.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Другое,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,Роспотребнадзор,Индия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители