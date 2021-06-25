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Вакцинацию «Спутником V» разрешили беременным

Газета.Ru
4 часа назад
Эксперты приняли решение о снятии противопоказаний для вакцинирования беременных «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
«С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятие противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» у беременных («Спутник V»)», — сказал Мурашко.
Противопоказания к «Спутнику V» были аналогичны с теми, что и у «ЭпиВакКороны»: этим препаратом не прививали страдающих сильными формами аллергии, беременных и кормящих женщин, а также людей в фазе обострения хронического заболевания.
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