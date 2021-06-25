Израиль возвращается к ношению масок из-за роста заболеваемости коронавирусом

Израиль
вернется к масочному режиму в закрытых пространствах из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте минздрава страны. "В связи с ростом заболеваемости с 12.00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств", - говорится в сообщении. Отмечается, что дети до семи лет могут не следовать этому требованию. Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля с 15 июняотменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, что является последним карантинным предписанием внутри государства. Отмечается, что медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, дома престарелых, а также лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции, и пассажиры во время авиарейсов составляют исключение по данному предписанию. С 1 июня в Израиле отменены почти все карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. Так, те граждане, которые прошли вакцинацию, могут свободно посещать общественные места. В Израиле западными вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson
привито более 60% населения, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90.