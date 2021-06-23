В Англии зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс»

Телеканал приводит мнение эксперта, который заверил, что на данный момент не стоит переживать из-за нового варианта штамма — он составляет 0,00002% от всего количества вариантов «Дельта», определяемых на на сегодняшний день.

Ученые во всем мире об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.