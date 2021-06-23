В Англии зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс»

По меньшей мере 41 случай заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс», зарегистрировали в Англии
, сообщает телеканал SkyNews со ссылкой на служба у общественного здравоохранения страны.
Телеканал приводит мнение эксперта, который заверил, что на данный момент не стоит переживать из-за нового варианта штамма — он составляет 0,00002% от всего количества вариантов «Дельта», определяемых на на сегодняшний день.
«Нет никаких доказательств того, что в настоящее время штамм распространяется в какой-либо стране. Учитывая небольшое количество зарегистрированных штаммов, ничего не известно о вирулентности, уклонении от иммунитета или летальности штамма Delta plus», — сказал он.
Другой эксперт призывает не игнорировать распространение штамма.
«Опасения также связаны с возможностью повторного заражения, поскольку есть сообщения о том, что этот вариант не нейтрализуется коктейлем антител», — заявил он.
Ученые во всем мире об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.
Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма», так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».
Ранее врач рассказал, насколько заразен новый штамм коронавируса.