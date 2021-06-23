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Первый российский регион ввел локдаун из-за коронавируса

Lenta.ru
4 часа назад
Бурятия стала первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса — меры будут действовать с 27 июня по 11 июля, передает РИА Новости.
Другое,РИА Новости,Республика Бурятия,
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