Второй день подряд в Москве побит рекорд смертности от COVID-19 за всю пандемию

Максимальное количество смертей пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Москве за минувшие сутки — скончались 88 человек, второй день подряд в российской столице побит рекорд по смертельным исходом от инфекции с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Днем ранее жертвами коронавируса в городе стали 86 человек.

В общей сложности с начала вспышки эпидемии в Москве скончались 21 686 — это 1,66% от числа заболевших.

За последние 24 часа в столице выявили 6 534 случая коронавируса 6 555 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,5%. С начала пандемии в столице зарегистрировано 1 307 243 случая COVID-19.

По состоянию на утро 23 июня, в России выявлено 5 368 513 случая коронавируса, из них 17 594 — за последние сутки. За весь период жертвами инфекции стали 130 895 человек, вылечились 4 902 110.