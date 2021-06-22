«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила и процедуры перевозки животных.

«Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелета всех категорий пассажиров. В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром, с одного до трех животных», — сообщается на сайте перевозчика.

Кроме того, в салон самолета в одной переноске можно взять двух питомцев старше шести месяцев, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг.

Пассажирам и членам их семей, перевозящим 2 контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Кроме того, к норме бесплатного регистрируемого багажа пассажиру с питомцем будет предоставлена возможность провоза коляски для животного и ее использование до посадки на борт.

Время подачи запроса на перевозку животного сокращено с 24 часов до 6 часов для вылета.