«Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных

«Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелета всех категорий пассажиров. В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром, с одного до трех животных», — сообщается на сайте перевозчика.
Кроме того, в салон самолета в одной переноске можно взять двух питомцев старше шести месяцев, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг.
Пассажирам и членам их семей, перевозящим 2 контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Кроме того, к норме бесплатного регистрируемого багажа пассажиру с питомцем будет предоставлена возможность провоза коляски для животного и ее использование до посадки на борт.
Время подачи запроса на перевозку животного сокращено с 24 часов до 6 часов для вылета.
Также введены новые правила для безопасной перевозки и защиты животного. При регистрации питомца и его клетку фотографируют, а также клеят стикер с необходимыми данными. При погрузке на борт введены ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне и требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Перевозчик снял ограничения на перевозку мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу и сокращен список потенциально опасных пород собак, запрещенных к транспортировке. Теперь в него входят 12 пород вместо 75.