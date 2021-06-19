Ущерб от срыва фестиваля «Дикая мята» оценили почти в 100 млн рублей

Организаторы фестиваля «Дикая мята» в Тульской области
оценили ущерб от отмены мероприятия вследствие коронавирусных ограничений почти в 100 млн рублей. Об этом в беседе с РБК рассказал генеральный продюсер мероприятия Андрей Клюкин. Фестиваль отменили в ночь на 18 июня, за 12 часов до его начала. Для сравнения, из-за отмены «Дикой мяты» годом ранее организаторы потеряли в разы меньше: 18 млн рублей. Клюкин пояснил , что очередной срыв фестиваля стал более болезненным из-за того, что мероприятие отменили всего за полдня до старта, тогда как на месте проведения уже проходили последние приготовления. В итоге ущерб в 2021 году составил уже 96 млн рублей. «Фестиваль был остановлен в состоянии полной готовности, когда были выстроены вся инфраструктура, сцены, приехали рестораны, было организовано электричество и медицинские лаборатории», — рассказал Клюкин. Продюсер уточнил, что ни один спонсор фестиваля не потребовал уплаты неустоек и возмещения ущерба — речь идёт в частности, о расходах на гостиницы, где размещали артистов, клиники, проводящие ПЦР-тесты, и другие процедуры. Из 12 000 проданных билетов на «Дикую мяту» зрители вернули чуть больше 1000. В то же время некоторые поклонники летнего оупен-эйра принялись покупать билеты на фестиваль под Тулой в 2022 году. «Это разрывает моё сердце, как организатора фестиваля. Люди, которые даже не собирались приезжать на фестиваль, покупают сейчас билеты на 2022 год и выкладывают фотографии этих билетов. Прямо сейчас куплены сотни билетов, и это потрясающе», — заявил Клюкин. В результате отмены «Дикой мяты» официальные партнёры фестиваля начали обсуждать открытие сбора средств для поддержки проекта. «Что самое страшное, мы уже столкнулись с двумя лжеплатформами, на которых кто-то собирает деньги на фестиваль, не имея к нему никакого отношения, поэтому мы сделаем все-таки официальную платформу от официального партнёра», — посетовал Клюкин. Об отмене «Дикой мяты» стало известно в ночь на 18 июня из-за новых мер по борьбе с коронавирусом. Фестиваль должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. В пресс-службе правительства региона обещали, что местные власти компенсируют часть затрат организаторам. «Дикая мята» ежегодно проходит с 2008 года. В 2021-м на его площадках ожидались выступления Гарика Сукачева
, групп Mgzavrebi, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и других исполнителей. Фото: кадр из видео / YouTube-канал Дикая Мята Главные новости бизнеса, экономики и финансов — у нас в фейсбуке .