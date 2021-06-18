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МИД: Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря

Газета.Ru
4 часа назад
Министерство иностранных дел сообщает, что участие России в Договоре по открытому небу (ДОН) завершится 18 декабря 2021 года, передает ТАСС. "История ДОН позволяет сделать по крайней мере два вывода. Первый: попытки добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом интересы и озабоченности России, обречены на провал. Второй: расчет на то, что "техническое превосходство" Запада позволит обойти Россию, оставить ее на обочине, также не оправдывается", - заявили в МИД. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство странам-участницам Договора уведомление о том, когда Россия выйдет из ДОН. Ранее правительство России приняло предложение МИД о выходе России из ДОН, а до этого данный закон единогласно приняла Государственная дума, 2 июня за него так же единогласно проголосовали в Совете Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 7 июня. Договор по открытому небу (ДОН) был подписан в 1992 году, он позволяет 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
МИД: Россия выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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